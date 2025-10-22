Riapre il Museo del Louvre | intanto proseguono le indagini sul furto di gioielli

Metropolitanmagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Museo del Louvre ha riaperto ai visitatori; era rimasto chiuso per tre giorni a seguito dell’incredibile furto di gioielli, avvenuto domenica 19 ottobre. La direttrice, Laurence des Cars, verrà ascoltata oggi dalla commissione Cultura del Senato. Des Cars è la prima donna a ricoprire questo incarico, ed è alla guida del polo museale dal 2021. Fino ad ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quello che è successo. In base a una stima diffusa martedì dal museo, gli otto gioielli rubati avrebbero un valore di circa ottantotto milioni di euro. Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta, e circa cento investigatori si stanno occupando del caso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

riapre il museo del louvre intanto proseguono le indagini sul furto di gioielli

© Metropolitanmagazine.it - Riapre il Museo del Louvre: intanto, proseguono le indagini sul furto di gioielli

Altre letture consigliate

riapre museo louvre intantoLouvre, il museo riapre a tre giorni dal furto - A tre giorni dal clamoroso furto al Louvre, il museo parigino ha riaperto i battenti alle 9 di mercoledì 22 ottobre. msn.com scrive

riapre museo louvre intantoFurto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Da tg24.sky.it

riapre museo louvre intantoIl Museo del Louvre riapre per la prima volta dopo il furto di gioielli - Mercoledì mattina il Museo del Louvre ha riaperto ai visitatori, dopo tre giorni di chiusura seguiti al furto di gioielli avvenuto domenica 19 ottobre. Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Museo Louvre Intanto