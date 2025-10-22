Riapre il Museo del Louvre | intanto proseguono le indagini sul furto di gioielli

Questa mattina il Museo del Louvre ha riaperto ai visitatori; era rimasto chiuso per tre giorni a seguito dell’incredibile furto di gioielli, avvenuto domenica 19 ottobre. La direttrice, Laurence des Cars, verrà ascoltata oggi dalla commissione Cultura del Senato. Des Cars è la prima donna a ricoprire questo incarico, ed è alla guida del polo museale dal 2021. Fino ad ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quello che è successo. In base a una stima diffusa martedì dal museo, gli otto gioielli rubati avrebbero un valore di circa ottantotto milioni di euro. Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta, e circa cento investigatori si stanno occupando del caso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

