Riapre il chiosco sul Lungomare di Napoli che era stato sequestrato l'anno scorso | denunciato il proprietario
La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Locale durante una serie di controlli in via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli. Il chiosco rientra in quelli, numerosi, sequestrati lo scorso anno su tutto il Lungomare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Riapre i battenti il chiosco Edicola 518 per ospitare una radio autogestita e discutere prendendo spunto dagli interventi raccolti con la mostra diffusa ‘Il futuro della città è una pagina bianca’ - facebook.com Vai su Facebook
