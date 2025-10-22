Riapertura per Croce di Casale I sindaci | tanti disagi bene così

Dopo oltre un anno di lavori con gli inevitabili disagi per la circolazione viaria e per le popolazioni residenti, ieri ha riaperto la galleria di Croce di Casale, snodo fondamentale per collegare la Salaria a Comunanza e quindi al maceratese. Il vecchio percorso aveva garantito comunque il passaggio, ma con lamentele sulla qualità della strada, per alcuni poco curata, considerato l’alto livello di traffico che ha dovuto sopportare. Esultano i sindaci del territorio interessato, Domenico sacconi, primo cittadino di Comunanza, e Francesca Grilli, che guida la giunta di Montemonaco. "E’ stato riaperto tutto come da programma e di questo dobbiamo dare atto all’Anas che aveva indicato la data del 20 ottobre 2025 per fine lavori e così è stato" commenta il sindaco Sacconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

