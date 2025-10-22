Riapertura delle Poste a Roveleto il 3 novembre | il consigliere Bruschi ringrazia la Prefettura per l’intervento

Il consigliere comunale di Cadeo, Filippo Bruschi, informa che, in data 22 ottobre, ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Viceprefetto di Piacenza, Dott. Giordano, circa la riapertura dell’Ufficio Postale di Roveleto prevista per il 3 novembre 2025.L’ufficio era stato chiuso il 20. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

