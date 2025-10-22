ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova opportunità per presentare progetti a sostegno delle persone in difficoltà. La Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania ha annunciato la riapertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali relative all’intervento “Mensa sociale e prima accoglienza”, finanziato con le risorse del PN Metro Plus 2021–2027. Questa seconda finestra temporale è stata prevista dopo la scadenza del primo avviso pubblicato a settembre, con l’obiettivo di utilizzare pienamente i fondi disponibili e favorire una più ampia partecipazione da parte degli enti interessati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Riapertura dei termini per l'intervento "Mensa sociale e prima accoglienza"