Riaperto l' ufficio postale di Pogno dopo i lavori di ristrutturazione

Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Pogno.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell'ufficio, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Casa dei servizi digitali". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

