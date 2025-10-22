Riaperti i punti nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese
L'Asl di Caserta ha disposto, nella giornata di oggi (22 ottobre), la riapertura dei punti nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, in applicazione della sospensione cautelare del decreto regionale di chiusura decisa dal Tar della Campania - Sezione di Salerno a seguito del ricorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
