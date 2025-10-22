Rian Johnson anticipa il suo prossimo progetto | un thriller paranoico con elementi di fantascienza

Dopo aver diretto, prodotto e scritto tre film della serie Knives Out con Daniel Craig, Rian Johnson è pronto per il suo prossimo progetto, che sarà un thriller fantascientifico, tornando così ad un genere a suo modo già esplorato con Star Wars: Gli ultimi Jedi e Looper. Durante un’intervista con Empire, il regista ha infatti rivelato che il suo prossimo progetto è ispirato ai “ thriller paranoici degli anni ’70 ” con un elemento di “ fantascienza leggera ”. “ La cosa più eccitante in questo momento è l’idea che ho in mente per il prossimo progetto, e penso che alla fine sia l’unica cosa che si possa fare, seguire il proprio istinto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it