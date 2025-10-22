Rian Johnson anticipa il suo prossimo progetto | un thriller paranoico con elementi di fantascienza
Dopo aver diretto, prodotto e scritto tre film della serie Knives Out con Daniel Craig, Rian Johnson è pronto per il suo prossimo progetto, che sarà un thriller fantascientifico, tornando così ad un genere a suo modo già esplorato con Star Wars: Gli ultimi Jedi e Looper. Durante un’intervista con Empire, il regista ha infatti rivelato che il suo prossimo progetto è ispirato ai “ thriller paranoici degli anni ’70 ” con un elemento di “ fantascienza leggera ”. “ La cosa più eccitante in questo momento è l’idea che ho in mente per il prossimo progetto, e penso che alla fine sia l’unica cosa che si possa fare, seguire il proprio istinto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc accanto a Josh O’Connor, uno dei nuovi protagonisti dell’atteso terzo capitolo diretto da Rian Johnson, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. - facebook.com Vai su Facebook
Rian Johnson si prende una pausa da Knives Out: in arrivo una nuova sceneggiatura originale - X Vai su X
Knives Out 4, il regista detta le sue condizioni per un altro film - Rian Johnson ha ammesso che non gli dispiacerebbe valutare un quarto capitolo del franchise, ma al momento non ha idee. Si legge su comingsoon.it
Knives Out, Rian Johnson non vuole smettere! 'Finché gli spettatori lo vogliono...' - Rian Johnson è pronto a portare avanti la saga di Knives Out anche per altri film dopo i primi tre: le parole del regista ... cinema.everyeye.it scrive
Knives Out 4, Rian Johnson: "Non ho idee, ma finché io e Daniel Craig ci divertiremo andremo avanti" - Dal red carpet del BFI London Film Festival Rian Johnson non dice no a un ipotetico Knives Out 4, ma solo col ritorno della star Daniel Craig. Segnala msn.com