' Ri-Letture' il Quartetto Saramago col suo Repertoire di arie celebri a Bitonto

Arie d’opera e d’operetta e altre celebri pagine sono al centro del concerto «Repertoire» che il Quartetto Saramago tiene venerdì 24 ottobre (ore 20.30), nel Teatro Comunale di Bitonto, per il ciclo «Ri-Letture» del Traetta Opera Festival, che in questa sezione accosta ogni volta pagine della. 🔗 Leggi su Baritoday.it