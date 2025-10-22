Revocata la concessione al Caffè Diaz | niente tavolini e sedie fuori dal locale
Serranda abbassata e fine degli spazi all'aperto per il Caffè Diaz. Il Comune di Lecco ha revocato con effetto immediato la concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico davanti al locale di piazza Armando Diaz, proprio di fronte a palazzo municipale. Il provvedimento, firmato dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Revocata la concessione demaniale a uno storico stabilimento balneare della riviera nord https://ift.tt/xz48Tri https://ift.tt/gGuEFl8 - X Vai su X
GdiF ROAN PESCARA:REVOCATA LA CONCESSIONE DEMANIALE AD UNO STORICO STABILIMENTO BALNEARE DELLA RIVIERA PESCARESE. Continua senza sosta l’attività da parte della componente aeronavale della Guardia di finanza di Pescara a - facebook.com Vai su Facebook