Revocata la concessione al Caffè Diaz | niente tavolini e sedie fuori dal locale

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serranda abbassata e fine degli spazi all'aperto per il Caffè Diaz. Il Comune di Lecco ha revocato con effetto immediato la concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico davanti al locale di piazza Armando Diaz, proprio di fronte a palazzo municipale. Il provvedimento, firmato dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

