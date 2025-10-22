Revet Gruppo Plures avvia la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo plastiche post consumo a Pontedera

Da Pontedera un nuovo passo avanti per l’economia circolare e per la filiera del riciclo in Toscana. Revet, società del gruppo Plures, ha avviato la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo delle plastiche post-consumo, un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imballaggi raccolti in modo differenziato sul territorio. A pieno regime, a partire dal 2026, la produzione raggiungerà le 20.000 tonnellate annue di granulo riciclato: un risultato che completa il sistema impiantistico dell’azienda, già tra i più avanzati a livello nazionale, e che rafforza l’impegno verso un’economia circolare realmente efficace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

