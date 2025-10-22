Restanza | la scommessa di potercela fare | a Villa Genuardi l' incontro con l’antropologo Vito Teti

Giovedì 23 ottobre alle 16:30, a Villa Genuardi in via Ugo La Malfa, si terrà il seminario “Restanza: la scommessa di potercela fare”, quarto appuntamento del ciclo “Mobilità e (s)radicamenti: trame di vita e di comunità” organizzato dal Polo territoriale universitario di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Restanza: la scommessa di potercela fare": a Villa Genuardi l'incontro con l’antropologo Vito Teti - Di Rosa e Gaetano Gucciardo, gode del patrocinio gratuito della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 e affronta i temi della mobilità e ... agrigentonotizie.it scrive