Resa dei conti leghista Salvini fa il mediatore Ma il Nord mugugna
"Altro che resa dei conti.". Detto dal leader Matteo Salvini e contraddetto dal malumore degli amministratori nordisti, il Consiglio nazionale della Lega di ieri non ha potuto che registrare e sforzarsi di mitigare la divergenza tra l’impianto nazional-sovranista propugnato dal Capitano e il tradizionale pragmatismo euro-federalista dei corpi sociali di riferimento e dei dirigenti locali settentrionali. All’insegna dell’unità che s’impone al Carroccio in vista delle elezioni in Veneto, come dimostrato dall’ovazione raccolta dal governatore uscente Luca Zaia e dell’entrante Alberto Stefani. Plauso che rappresenta un endorsement anche al modello federalista di stampo bavarese propugnato dal pragmatismo del partito nordista rispetto al radicalismo sovranista perseguito dall’asse Salvini-Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Resa dei conti di Salvini con Vannacci? Silvia Sardone: "Chiedetelo a lui, io rispondo per me stessa e non per gli altri" - facebook.com Vai su Facebook
Resa dei conti di Salvini con Vannacci? Silvia Sardone: "Chiedetelo a lui, io rispondo per me stessa e non per gli altri" - X Vai su X
Salvini e la "resa dei conti" con Vannacci dopo il flop alle elezioni, chiusura totale al team del generale - Matteo Salvini nega una resa dei conti con Vannacci dopo le regionali in Toscana, ma ammette errori nella campagna elettorale ... Si legge su virgilio.it
Lega, Salvini: “nessuna resa dei conti con Vannacci, commessi errori” - E’ quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista del consiglio federale della Lega. Riporta strettoweb.com
Salvini avvisa Vannacci: «Bene le associazioni se non sono 'alternativa'. In Veneto puntiamo ad essere il primo partito» - A fare notizia ieri, al consiglio federale riunito a Milano, sono ... Si legge su ilgazzettino.it