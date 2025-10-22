resa dei conti leghista salvini fa il mediatore ma il nord mugugna

"Altro che resa dei conti.". Detto dal leader Matteo Salvini e contraddetto dal malumore degli amministratori nordisti, il Consiglio nazionale della Lega di ieri non ha potuto che registrare e sforzarsi di mitigare la divergenza tra l’impianto nazional-sovranista propugnato dal Capitano e il tradizionale pragmatismo euro-federalista dei corpi sociali di riferimento e dei dirigenti locali settentrionali. All’insegna dell’unità che s’impone al Carroccio in vista delle elezioni in Veneto, come dimostrato dall’ovazione raccolta dal governatore uscente Luca Zaia e dell’entrante Alberto Stefani. Plauso che rappresenta un endorsement anche al modello federalista di stampo bavarese propugnato dal pragmatismo del partito nordista rispetto al radicalismo sovranista perseguito dall’asse Salvini-Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

