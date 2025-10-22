Repubblica Ceca Kestl nominato il nuovo commissario tecnico | raccoglie l’eredità di Ivan Hasek! Le ultime

Repubblica Ceca, Jaroslav K?stl nuovo commissario tecnico della Federazione: era già l’assistente di Ivan Hasek Jaroslav K?stl è stato nominato commissario tecnico ad interim della Repubblica Ceca, come annunciato dalla Federazione calcistica nazionale. Il nuovo incarico lo vedrà in panchina per l’amichevole contro San Marino, in programma il 13 novembre, e per l’ultima sfida delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

