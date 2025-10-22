Repubblica Ceca Kestl nominato il nuovo commissario tecnico | raccoglie l’eredità di Ivan Hasek! Le ultime

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblica Ceca, Jaroslav K?stl nuovo commissario tecnico della Federazione: era già l’assistente di Ivan Hasek Jaroslav K?stl è stato nominato commissario tecnico ad interim della Repubblica Ceca, come annunciato dalla Federazione calcistica nazionale. Il nuovo incarico lo vedrà in panchina per l’amichevole contro San Marino, in programma il 13 novembre, e per l’ultima sfida delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

repubblica ceca kestl nominato il nuovo commissario tecnico raccoglie l8217eredit224 di ivan hasek le ultime

© Calcionews24.com - Repubblica Ceca, Kestl nominato il nuovo commissario tecnico: raccoglie l’eredità di Ivan Hasek! Le ultime

Approfondisci con queste news

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Repubblica Ceca - Come in Moldavia, anche nel voto a Praga è in gioco il percorso pro europeo del paese. Segnala ilfoglio.it

repubblica ceca kestl nominatoIl voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - Il partito dell'ex primo ministro Andrej Babis ha vinto le elezioni legislative in Repubblica Ceca. msn.com scrive

Repubblica Ceca: il movimento Ano di Andrej Babiš vince le elezioni, ma senza maggioranza - Il movimento Azione del cittadino scontento (Ano) guidato dal miliardario Andrej Babiš ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca con oltre il 37% dei voti, secondo i primi dati diffusi ... Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Repubblica Ceca Kestl Nominato