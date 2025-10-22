Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 21 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera martedì 21 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 77, 78 e 79 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Esma decide di tenere il bambino perché, a causa di una rara malformazione dell’utero, se interromperà la gravidanza non potrà più dare alla luce dei figli. Tahsin torna a Villa Sansalan per sfrattare i rivali, e Samet ha un malore. Viene portato in ospedale dove gli viene diagnosticata un’emorragia cerebrale con conseguente paralisi. Nuh e Sevilay ricevono la notizia che si è resa disponibile una data per il loro matrimonio la settimana successiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

