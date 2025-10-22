Repertorio e novità Stagione da scoprire

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierangelo Conte, direttore artistico del Comunale, la stagione è stata definita in tempi rapidi, dopo la sua nomina a luglio. Quali sono stati i principali passaggi del lavoro? "La stagione 2026 nasce da un percorso corale, frutto di una sinergia tra molte persone, fatto di condivisione e confronto. È stato un lavoro intenso, portato avanti in tempi rapidissimi. Il programma include opere, danza e concerti, e si estende da gennaio a dicembre. Abbiamo voluto trovare un equilibrio tra repertorio e novità, tra ciò che il pubblico ama e ciò che può incuriosire e sorprendere, attraversando circa trecento anni di musica, dal Barocco al contemporaneo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

repertorio e novit224 stagione da scoprire

© Ilrestodelcarlino.it - "Repertorio e novità. Stagione da scoprire"

Leggi anche questi approfondimenti

Al via Mirabilia, dal 1° ottobre la nuova stagione di Roma Tre Orchestra che illumina il grande repertorio - Mercoledì 1° ottobre alle ore 20:30 al Teatro Palladium prende il via “MIRABILIA”, la nuova stagione 2025- Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Repertorio Novit224 Stagione Scoprire