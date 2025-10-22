Registrare le attività sul PC per controllare l' uso di un computer

Monitorare l’attività su un computer può rispondere a diverse esigenze: un genitore vuole sapere cosa fanno i figli online, un lavoratore desidera ottimizzare il tempo o si cerca di ricostruire azioni per recuperare un file perso. La sfida è farlo in modo semplice, rispettando la privacy e senza software complessi o rischiosi. Controllare un PC non significa spiare. È un modo per proteggere, migliorare la produttività o capire le abitudini. Un genitore potrebbe voler limitare l’accesso a siti rischiosi per un adolescente. Un freelance potrebbe tracciare il tempo speso su un progetto per fatturare con precisione. 🔗 Leggi su Navigaweb.net