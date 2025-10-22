Regione psicologo per i lavoratori | Il benessere è un investimento

Un ambiente di lavoro più sano e accogliente: è questo l’obiettivo dello sportello di ascolto che la Giunta regionale ha deciso di attivare. Il nuovo servizio, rivolto a tutto il personale della Regione – dai dipendenti ai dirigenti – nasce per prevenire e gestire il disagio psicologico nei luoghi di lavoro, favorendo un clima sereno e collaborativo. L’iniziativa, promossa dall’assessore Tommaso Bori e sostenuta dalla presidente Stefania Proietti, si inserisce nel quadro della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione che invita gli enti pubblici a rafforzare le politiche di benessere organizzativo e di pari opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regione, psicologo per i lavoratori: "Il benessere è un investimento"

