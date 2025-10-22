Regione Lombardia si dimette l’assessora Mazzali | chi arriva al suo posto

Mini-rimpasto nella Giunta della Regione Lombardia. Ha infatti rassegnato le dimissioni Barbara Mazzali, che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo l’incarico di assessora al Turismo, Marketing territoriale, Moda e design e Grandi eventi: al suo posto subentra Debora Massari, figlia del maestro pasticcere Iginio, individuata come il profilo tecnico giusto per dare nuova linfa al settore. «Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo», ha dichiarato Mazzali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

