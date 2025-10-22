Regione Lombardia si dimette l’assessora Mazzali | chi arriva al suo posto
Mini-rimpasto nella Giunta della Regione Lombardia. Ha infatti rassegnato le dimissioni Barbara Mazzali, che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo l’incarico di assessora al Turismo, Marketing territoriale, Moda e design e Grandi eventi: al suo posto subentra Debora Massari, figlia del maestro pasticcere Iginio, individuata come il profilo tecnico giusto per dare nuova linfa al settore. «Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo», ha dichiarato Mazzali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regione Lombardia stanzia un ulteriore milione di euro per finanziare interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle case popolari e negli edifici privati. I provvedimenti assicurano 500.000 euro alle Aler per le opere nelle case popolari e oltre 5 - facebook.com Vai su Facebook
Scopri l’app LabLab, l’innovativo strumento di Regione Lombardia per far incontrare giovani e aziende e vivi le esperienze nelle imprese selezionate in base ai tuoi interessi. Per saperne di più http://reglomb.it/8VMt50XcXfG #lavoro #FSEplus #UE2127 #Lo - X Vai su X
Regione, si dimette l'assessore all'agricoltura Barbagallo - L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Segnala rainews.it