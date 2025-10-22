Milano, 22 ottobre 2025 – Il dato politico sembra evidente: Federica Picchi ha un problema di consenso anche all’interno della sua stessa maggioranza, anche all’interno del centrodestra. A dirlo sono i numeri apparsi ieri, un minuto dopo le 19, sul tabellone dell’aula del Consiglio regionale: 63 presenti, 63 votanti, 40 sì, 23 no. Proprio così: 40 consiglieri regionali hanno accolto la richiesta di una discussione urgente della mozione di censura presentata dal Pd contro la sottosegretaria allo Sport e ai Giovani, iscritta a Fratelli d’Italia. Detto altrimenti: 40 consiglieri regionali hanno voluto far sapere che esiste un tema o un problema Picchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regione, l’assessore Federica Picchi salva per 2 voti. Ma la partita in Consiglio non è finita