Regione | definite le quote rose nelle liste irpine confermata Fortini

Tempo di lettura: 2 minuti Si vanno a rimpiere le ultime caselle vacanti delle varie liste irpine in corso per le imminenti elezioni regionali in Campania ( CLICCA E LEGGI QUI) soprattutto per quel che riguarda le quote rose. Confermata la presenza dell’assessore uscente Lucia Fortini n ella lista “A Testa alta”, diretta espressione del Governatore uscente Vincenzo De Luca, capolista, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, dove in lista già figurano Pino Rosato e Antonello Cerrato. Lo conferma lei stessa: “ Ho appena firmato la mia candidatura nella lista: “A testa alta” nelle province di Napoli e di Avellino, per rivendicare il lavoro che è stato realizzato in questi anni dalla Giunta guidata dal presidente Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

