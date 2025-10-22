Regione | definite le quote rose nelle liste irpine confermata Fortini
Tempo di lettura: 2 minuti Si vanno a rimpiere le ultime caselle vacanti delle varie liste irpine in corso per le imminenti elezioni regionali in Campania ( CLICCA E LEGGI QUI) soprattutto per quel che riguarda le quote rose. Confermata la presenza dell’assessore uscente Lucia Fortini n ella lista “A Testa alta”, diretta espressione del Governatore uscente Vincenzo De Luca, capolista, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, dove in lista già figurano Pino Rosato e Antonello Cerrato. Lo conferma lei stessa: “ Ho appena firmato la mia candidatura nella lista: “A testa alta” nelle province di Napoli e di Avellino, per rivendicare il lavoro che è stato realizzato in questi anni dalla Giunta guidata dal presidente Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
La legge aree idonee è stata approvata! Una legge partecipata che è il risultato di quasi 100 incontri e 6 plenarie in tutta la regione dove sindaci, tecnici, imprese, associazioni, comitati e cittadini hanno contribuito a migliorarne il contenuto. Una legge che ha p - facebook.com Vai su Facebook
Sarà presentata al pubblico lunedì 6 ottobre alle 10 al Museo Whitaker di #Mozia, la scultura in marmo, provvisoriamente definita "Giovanetta", rinvenuta sull’isola questa estate. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/mozia-svela-sua-giovanetta-l - X Vai su X