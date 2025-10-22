Regionali Sangiuliano ufficializza la sua candidatura | Sarò capolista di Fratelli d' Italia

L'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega di aver accettato "l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania". "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

