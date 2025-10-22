Regionali Riggi FdI | Medicina territoriale necessaria soluzione per sanità campana

Tempo di lettura: 2 minuti La medicina territoriale come necessaria soluzione per la sanità campana. L’avvocato Michele Riggi, candidato nella lista di Fratelli d’Italia in supporto alla candidatura di Edmondo Cirielli alla Presidenza della Regione Campania individua il settore più in crisi del territorio campano, ne denuncia le irregolarità e fa proposte concrete. “La medicina territoriale può essere una soluzione efficace per migliorare la qualità dei servizi sanitari e ridurre la pressione sugli ospedali” dichiara Riggi che continua: “La medicina territoriale è un modello di assistenza sanitaria che si concentra sulla prevenzione e sulla cura delle malattie a livello locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Riggi (FdI): “Medicina territoriale necessaria soluzione per sanità campana”

