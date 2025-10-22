Regionali l’ex sindaco Nargi capolista dell’Irpinia per Forza Italia

Tempo di lettura: 2 minuti Guido Grillo, ortopedico, a Napoli. Laura Nargi, ex sindaca e già vicesindaca di Avellino, nel capoluogo irpino. Rosaria Aliberti, figlia del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, a Salerno. Ornella De Sisto, architetta e consigliera comunale ad Airola, a Benevento. Pietro Conso li, anestesista dell’ospedale Monaldi, a Caserta. Sono questi i cinque capolista di Forza Italia in Campania. L’annuncio è stato dato dal leader di FI in Campania Fulvio Martusciello nel corso di una conferenza stampa nell’Hotel De Bonart di Napoli. “I capolista – ha detto l’eurodeputato – sono tre donne e due uomini, figure della società civile, espressione del movimento giovanile di Forza Italia, a dimostrazione della grande capacità del partito di dialogare con la società civile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

