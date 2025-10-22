Regionali in Campania Mastella pronto a cambiare campo | il centrodestra fiuta il colpo

Potrebbe essere la notte dei lunghi coltelli in Campania. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, medita un clamoroso cambio di fronte alla vigilia della presentazione delle liste elettorali. Deluso dai continui scontri tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, il leader centrista starebbe valutando di abbandonare il “campo largo” per avvicinarsi al centrodestra, emulando a parti invertite il gesto del suo vecchio maestro politico, Ciriaco De Mita. Una mossa che, se confermata, potrebbe riscrivere gli equilibri in vista del voto per Palazzo Santa Lucia. Indizi e segnali di un divorzio politico imminente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regionali in Campania, Mastella pronto a cambiare campo: il centrodestra fiuta il colpo

