Regionali in Campania Gennaro Sangiuliano | Sarò capolista di Fratelli d’Italia

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una intervista al “Corriere della Sera” spiega di aver accettato “l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania”. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”, aggiunge l’ex ministro. “La cosa – continua – ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

