Regionali Granato | ‘Rubamazzetto’ di candidati destre e centrosinistra due facce stesso sistema

Tempo di lettura: 2 minuti “Mentre la Campania affonda tra povertà, disoccupazione e precarietà, i partiti che hanno governato questa Regione per trent’anni sono impegnati nel solito scambio di nomi e casacche. Come da piccolo scambiavo le figurine dei calciatori, loro si scambiano consiglieri comunali, assessori e sindaci. C’è chi passa dal centrosinistra alle destre, da Zannini a più di venti sindaci del casertano, così che il Pd convoca riunioni d’emergenza per trattenere chi è pronto a finire nel mazzetto di figurine delle destre. Nessuna idea di programma, nessun progetto, solo spartizione di potere”, dichiara Giuliano Granato, candidato alla Presidenza della Regione Campania per Campania Popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

