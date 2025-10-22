Regionali Forza Italia presenta i capolista | a sorpresa non c’è Fernando Errico

Tempo di lettura: < 1 minuto Un solo politico di professione, due medici, un architetto e una studentessa di Ingegneria: sono i capilista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Campania, in programma a fine novembre. I cinque — tre donne e due uomini — sono stati presentati questa mattina a Napoli dal coordinatore regionale del partito Fulvio Martusciello. Contrariamente a quanto ipotizzato nelle scorse settimane, a Benevento non sarà Fernando Errico a capeggiare la lista azzurra, nonostante la sua ultraventennale esperienza politica, bensì Ornella De Sisto. Una scelta che riflette gli equilibri interni del partito nel Sannio, dove la candidatura di Errico avrebbe suscitato non pochi malumori tra il gruppo degli amministratori locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

