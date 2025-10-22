Regionali Forza Italia presenta i capilista | Cirielli sta recuperando su Fico

Sarà L'ortopedico Mario Grillo il capolista a Napoli di Forza Italia per le prossime elezioni regionali. Lui e i suoi omologhi delle altre province sono stati presentati questa mattina, in una giornata non facile per il partito fondato da Silvio Berlusconi. Infatti, è agli arresti domiciliari per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

