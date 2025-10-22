Regionali Cirielli | Basta con le clientele della sinistra Polemica sul calo degli abitanti

Nuovo attacco del centrodestra all'asse Pd-Cinque Stelle-De Luca in Campania. "Stop al sistema clientelare, la Campania tornerà terra di trasparenza e opportunità" afferma il candidato presidente Edmondo Cirielli, che sottolinea la sua esperienza amministrativa, politica e professionale: "Ho.

Regionali, Cirielli: "Basta con le clientele della sinistra". Polemica sul calo degli abitanti - Il senatore Iannone: "Vanno in giro a parlare di aree interne e lotta allo spopolamento, ma in dieci anni il centrosinistra di Fico cosa ha fatto sia a livello nazionale che regionale?

Regionali in Campania, Edmondo Cirielli: «Basta clientele vogliamo premiare i nostri talenti» - Nomi nuovi che spuntano e attesa per alcuni candidati che devono ancora sciogliere la riserva.

Regionali in Campania, Cirielli: "Stop alle clientele, la Regione tornerà trasparente" - Con queste parole Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ha ...