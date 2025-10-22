Regionali Cataudo chiarisce | Scelta De Sisto per garantire adeguata rappresentanza femminile

In riferimento all'articolo pubblicato dalla nostra testata relativo alla definizione delle liste di Forza Italia per le elezioni regionali, Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale – Forza Italia Benevento, precisa quanto segue: "La candidatura di De Sisto come capolista è stata individuata per la volontà di garantire una adeguata rappresentanza femminile, su suggerimento dello stesso candidato Fernando Errico. Ogni altra ricostruzione è destituita di fondamento".

Altri contenuti sullo stesso argomento

