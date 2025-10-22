Regionali Campania Sangiuliano annuncia | Sarò capolista di FdI candidarmi è un mio diritto Boccia? Ho fiducia nella magistratura
L'ex ministro della Cultura conferma la volontà di candidarsi, e su Boccia possibile competitor glissa: "Non dico nulla. Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso" L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato la sua d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
