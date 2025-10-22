Regionali Campania Livio Petitto si candida con Forza Italia

Il consigliere regionale Livio Petitto ha annunciato, attraverso i suoi canali social, di aver firmato questa mattina l’accettazione della sua candidatura nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni regionali della Campania. “Un momento importante, condiviso con il segretario della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Sì, sono candidato”. Dalla sua voce la soluzione del mistero Sangiuliano. L’ex ministro della Cultura scende in campo alle Regionali in Campania del 23 e 24 novembre con Fratelli d’Italia, per Edmondo Cirielli presidente. Dopo indiscrezioni e smentite, a tre - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X

Regionali in Campania: «Cirielli unico vincente contro il centrosinistra» - «Edmondo Cirielli è stato l’unico che ha battuto il centro sinistra in casa sua. Si legge su ilmattino.it

Regionali Campania, centrosinistra e nodo liste: i centristi cercano spazio - Che però assumono un significato particolare perché pronunciate poche ore dopo, se non quasi in contemporanea, l'immagine di unità che Fico, Piero De Luca e ... Segnala ilmattino.it

Regionali Campania, Piantedosi, 'aree interne penalizzate' - "I cittadini avranno l'opportunità di dare un giudizio sugli ultimi anni ed esprimere una indicazione sulle prospettive del futuro: certo è che le zone interne non hanno avuto l'attenzione che ... Lo riporta ansa.it