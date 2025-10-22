Regionali Campania esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura

Quattro giorni fa presentava in una convention a Caserta la propria candidatura alle Regionali campane per Forza Italia e oggi viene arrestata dalla Dda di Napoli. E’ la rapida parabola del vicesindaco di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, uno dei nomi di spicco tra le misure cautelari eseguite stamane dalla Guardia di Finanza di Caserta. Nel video diffuso nei giorni scorsi dalla testata locale edizionecaserta.net, Biondo viene introdotta dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, che poi commenta sui social: “Bravissima”. Lei aveva detto: “Sono tornata a casa, Fi è stata la mia prima tessera, la mia prima e unica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 4 giorni dopo la presentazione della candidatura

Argomenti simili trattati di recente

“Sì, sono candidato”. Dalla sua voce la soluzione del mistero Sangiuliano. L’ex ministro della Cultura scende in campo alle Regionali in Campania del 23 e 24 novembre con Fratelli d’Italia, per Edmondo Cirielli presidente. Dopo indiscrezioni e smentite, a tre - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X

Elezioni Regionali, Forza Italia: “in Campania abbiamo liste credibili e competitive” - “Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali”. strettoweb.com scrive

Regionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Segnala policymakermag.it

Regionali Campania, Cirielli lavora per fare il pieno di candidati: ipotesi 8 liste - È la settimana cruciale per la composizione delle liste dei candidati alle Elezioni Region ... Da fanpage.it