Tre giorni fa presentava in una convention a Caserta la propria candidatura alle Regionali campane per Forza Italia e oggi viene arrestata dalla Dda di Napoli. E’ la rapida parabola del vicesindaco di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, uno dei nomi di spicco tra le misure cautelari eseguite stamane dalla Guardia di Finanza di Caserta. Nel video diffuso nei giorni scorsi dalla testata locale edizionecaserta.net, Biondo viene introdotta dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, che poi commenta sui social: “Bravissima”. Lei aveva detto: “Sono tornata a casa, Fi è stata la mia prima tessera, la mia prima e unica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regionali Campania, esponente di Forza Italia arrestata per voto di scambio 3 giorni dopo la presentazione della candidatura