Regionali Campania 2025 Sangiuliano | Sarò capolista di Fratelli d’Italia

“Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista” alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo annuncia Gennaro Sangiuliano in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”, ha aggiunto. L’ex ministro ha spiegato che “la cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

