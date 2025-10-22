Regionali Campania 2025 Sangiuliano | Sarò capolista di Fratelli d’Italia
“Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista” alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo annuncia Gennaro Sangiuliano in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”, ha aggiunto. L’ex ministro ha spiegato che “la cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La candidata alle regionali in Campania nella lista di Avs accusata in queste ore di essere una sostenitrice delle idee naziste - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X
Regionali, Gennaro Sangiuliano si candiderà con Fratelli d’Italia alle elezioni in Campania - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania, alle prossime elezioni regionali in programma pe ... Da strettoweb.com
L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si candiderà con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania - Sangiuliano, che è napoletano, si era dimesso da ministro a settembre del 2024 dopo uno scandalo che riguardava i suoi rapporti con una sua ex consulente, Maria Rosaria Boccia. Lo riporta ilpost.it
Sangiuliano: “Preso il permesso elettorale in Rai e mi candidato capolista in Campania con FdI” - L’ex ministro della Cultura scende in campo alla Regionali in Campania del 23 e 24 novembre con Fratelli d’Italia ... Lo riporta repubblica.it