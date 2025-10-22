Reggina sempre più giù Nocerina corsara al Granillo in Coppa Italia
Nuovo passo falso della Reggina, battuta per 3 a 2, allo stadio “Granillo”, dalla Nocerina nella sfida dei sedicesimi di Coppa Italia di serie D. Inizio di partita abbastanza vivace. Provano Palumbo da una parte e Morales dall’altra, senza ottenere l’effetto sperato. Al 15’ la conclusione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
