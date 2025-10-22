Reggia di Carditello torna evento equestre Cavalli & Cavalieri
Tempo di lettura: 2 minuti Al via l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri – in programma domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 10 – nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, provincia di Caserta); un vero e proprio viaggio nel tempo – gratuito e aperto al pubblico – organizzato dalla Fondazione che amministra il Real Sito con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara. Protagonista dell’esibizione conclusiva sarà il reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo”, che rievocherà gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del Carosello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
