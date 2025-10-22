Redditi 2025 entro fine mese la presentazione per via telematica

Fiscooggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per trasmettere, nei termini stabiliti, la dichiarazione di redditi relativa al periodo d’imposta 2024 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

