Recuperato su un treno a Catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro operazione lampo della Polfer

Un turista straniero ha ritrovato lo zaino con documenti e 3.500 euro dimenticato su un treno a Catania grazie alla Polizia Ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Recuperato su un treno a Catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro, operazione lampo della Polfer

