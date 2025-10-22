Recuperato su un treno a Catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro operazione lampo della Polfer

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista straniero ha ritrovato lo zaino con documenti e 3.500 euro dimenticato su un treno a Catania grazie alla Polizia Ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

recuperato su un treno a catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro operazione lampo della polfer

© Notizie.virgilio.it - Recuperato su un treno a Catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro, operazione lampo della Polfer

Approfondisci con queste news

recuperato treno catania zainoRecuperato su un treno a Catania lo zaino di un turista con dentro 3500 euro, operazione lampo della Polfer - 500 euro dimenticato su un treno a Catania grazie alla Polizia Ferroviaria. Secondo virgilio.it

recuperato treno catania zainoCatania, turista distratto lascia 3.500 euro sul treno: la Polfer recupera tutto in poche ore - 500 euro su un treno regionale: la Polizia Ferroviaria di Catania lo ritrova e glielo restituisce. Lo riporta corrieretneo.it

Catania, dimentica sul treno uno zaino con 3500 euro, recuperato dalla polizia - Gli agenti della Polizia ferroviaria della stazione ‘Catania centrale’ hanno avviato le ricerche e, sentito il personale Fs Security ancora sul treno, è stato possibile recuperare il bagaglio ... Si legge su livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Recuperato Treno Catania Zaino