Record denatalità Gileno Gd | Non bastano bonus e misure spot servono lavoro servizi e parità

“I bonus non bastano” e neanche “le misure spot”. Per arrestare il fenomeno della denatalità che incorona in negativo nei primi mesi del 2025 proprio l’Abruzzo (dati Istat) servono “lavoro, servizi e parità”. A sostenerlo commentando i numeri emersi dal rapporto “Natalità e fecondità della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

