Gli strascichi della lettera di dimissioni del dg Giulietti (foto) sono destinati a protrarsi almeno per qualche altro giorno. L’ormai ex dirigente giallorosso non ha voglia di alimentare altre polemiche (visto il momento delicatissimo sarebbe tra l’altro fuori luogo) e d’altronde, in questi casi, ognuno possiede la "sua" verità sulla quale non è semplicissimo obiettare. Nell’attesa però di sentire le motivazioni del Cda che saranno illustrate in una conferenza stampa convocata per domani pomeriggio, qualcosa siamo riusciti a strappare. Possiamo, andando sul concreto, sapere quali progetti aveva in mente di realizzare e non è stato in grado di concretizzare? "Mi sono dimesso perché non riesco più a credere in un progetto nel quale non ho avuto incidenza e per il quale non posso rispondere di nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Recanatese e il caso del dg Giulietti. "Mi sono dimesso da un ruolo vuoto di contenuti»