Real Madrid tre su tre | la Juventus cade ancora

Un gol di Bellingham al 58? stende la Juventus al Bernabeu e consegna al Real Madrid la terza vittoria consecutiva nella fase campionato di Champions League. I bianconeri di Tudor pagano ancora una volta la scarsa vena realizzativa e allungano la striscia negativa a sette partite senza successi. Con questo risultato, la Vecchia Signora si ritroverebbe attualmente fuori dalla zona che garantisce l’accesso alla fase a eliminazione diretta, occupando la venticinquesima posizione. La partita si apre senza grandi emozioni. Il Real gestisce il possesso senza particolare aggressività, mentre la Juventus si difende con disciplina tattica e cerca di pungere in contropiede. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

