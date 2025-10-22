Real Madrid-Juventus | Tudor cerca l' impresa Vlahovic titolare con Yildiz Diretta

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Real Madrid-Juventus: Tudor cerca l'impresa, Vlahovic titolare con Yildiz Diretta

Leggi anche questi approfondimenti

Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Le dirigenze di Real Madrid e Juventus al completo per il pranzo Uefa di questo pomeriggio al ristorante Zalacaín di Madrid. Presente anche il presidente Florentino Perez. #Tuttosport #RealJuve #ChampionsLeague - X Vai su X

Juventus, Tudor: "A Madrid per essere protagonisti. David e Locatelli fuori, Vlahovic e McKennie titolari: ecco perché" - La Juventus arriva all'esame Real Madrid al Santiago Bernabeu: le parole di Tudor a pochi minuti dal fischio d'inizio. Segnala calciomercato.com

Pagina 2 | Tudor: “La mia richiesta alla Juve. Locatelli fuori? Come dico sempre…” - Il tecnico bianconero nel pre gara della sfida contro il Real Madrid al Bernabeu analizza le scelte di formazione ... tuttosport.com scrive

Tudor: “La mia richiesta alla Juve. Locatelli fuori? Come dico sempre…” - Il tecnico bianconero nel pre gara della sfida contro il Real Madrid al Bernabeu analizza le scelte di formazione ... tuttosport.com scrive