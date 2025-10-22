Real Madrid-Juventus tocca a Vlahovic Probabili formazioni e orario tv

Madrid, 22 ottobre 2025 – Nella tana di una delle migliori formazioni d'Europa, che ha iniziato questa edizione di Champions League vincendo entrambe le prime due gare. La sfida con il Real Madrid, valida per la terza giornata della "fase campionato" della massima manifestazione continentale per club, non arriva certo nel momento migliore per una Juventus che è appena incappata nel primo ko stagionale e che non vince da oltre un mese. Dopo il successo sull'Inter, ecco cinque pareggi consecutivi, di cui quelli con Borussia Dortmund e Villarreal, a cui ha fatto seguito la sconfitta di domenica contro il Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real Madrid-Juventus, tocca a Vlahovic. Probabili formazioni e orario tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?Xabi Alonso avvisa: “Juve pericolosa! Yildiz, una crescita pazzesca”. Sul Real Madrid e Mbappé… - facebook.com Vai su Facebook

? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X

Real Madrid-Juventus, tocca a Vlahovic. Probabili formazioni e orario tv - I bianconeri, reduci dal ko contro il Como, affrontano una delle squadre più in forma d'Europa. Secondo sport.quotidiano.net

Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Come scrive tuttosport.com

Real Madrid-Juventus stasera in TV: dove vederla, la rabbia di Tudor e il big-match di Champions League in chiaro - Questa sera i bianco neri cercano il loro primo successo stagionale allo stadio Bernabeu contro i Blancos: come e dove vedere il match in chiaro. libero.it scrive