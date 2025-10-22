Real Madrid-Juventus | pronostico probabili formazioni dove vederla Tutto sulla sfida di Champions League
Primo crocevia della stagione per la Juventus di Igor Tudor in una sfida di lusso al Santiago Bernabeu: questa sera, mercoledì 22 ottobre alle ore 21, i bianconeri giocano in casa del Real Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Un match che va ben oltre i tre punti in palio, considerando il momento critico attraversato dalla Vecchia Signora, che ha raccolto solo due punti nelle prime due partite europee e che in campionato è reduce dalla sconfitta a Como, con voci sempre più insistenti sulla possibilità di esonero del tecnico croato. Il momento delle due squadre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
