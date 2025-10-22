Real Madrid Juventus non decisiva per Tudor

. Cosa filtra dalla Continassa e le ultime sul possibile esonero dell’allenatore bianconero.. È una settimana ad altissima tensione per la Juventus e per Igor Tudor, con due sfide cruciali all’orizzonte. Ma se è vero che il prestigioso match di questa sera contro il Real Madrid rappresenta una vetrina importante, è soprattutto il prossimo impegno in campionato a mettere davvero in discussione il futuro del tecnico croato. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, la panchina di Tudor traballa, ma non sarà il Bernabéu a deciderne il destino: la vera prova sarà Juventus-Lazio, in programma domenica all’Olimpico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

