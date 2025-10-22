Real Madrid-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming | Tudor per scacciare l'esonero le formazioni

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid-Juventus è la partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions in programma oggi. Le informazioni su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

real madrid juventus vederlaDove vedere Real Madrid-Juventus oggi (anche gratis) in streaming, la partitissima del mercoledì di Champions - A dirla tutta, in realtà, sono ben sei gare che la Juventus non vince, con cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions e la sconfitta di domenica contro Nico Paz e soci, un ko che ha ... Scrive gqitalia.it

real madrid juventus vederlaReal Madrid - Juventus: quando si gioca e dove vederla in TV e streaming - Ecco quando si gioca e dove vedere in diretta TV e streaming il match Real Madrid - punto-informatico.it scrive

real madrid juventus vederlaReal Madrid-Juventus: orario e dove vederla in tv e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Champions League. Scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juventus Vederla