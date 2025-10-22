Real Madrid–Juventus dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming
È la notte delle stelle, quella in cui la Champions League torna a incrociare i destini di due giganti del calcio europeo: Real Madrid e Juventus. L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 21, dallo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, dove i bianconeri proveranno a ritrovare orgoglio e punti in un momento delicato della stagione. Dove vedere Real Madrid–Juventus in tv e streaming gratis. La sfida sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti del miglior match del mercoledì di Champions League. Tuttavia, per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime, sarà possibile accedere al match in modo diretto tramite l’app Prime Video integrata su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
