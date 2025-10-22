Real Madrid-Juventus | buona occasione per Kalulu in contropiede Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Real Madrid-Juventus: buona occasione per Kalulu in contropiede Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Contenuti che potrebbero interessarti

Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X

Juve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. tuttosport.com scrive

Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Real Madrid-Juve: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali - La Juventus si prepara ad una grande serata europea, contro il Real Madrid, per cercare di cambiare l'andamento della stagione. ilmessaggero.it scrive